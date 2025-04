Allarme potere d’acquisto 265 sui tedeschi

Quotidiano.net - Allarme potere d’acquisto: -26,5% sui tedeschi

Ildegli stipendi italiani è inferiore del 26,5% rispetto a quelli. Colpa della produttività del lavoro, ferma in Italia da trent’anni, mentre altrove è cresciuta. Ma lo scarsonon fa decollare i consumi. Così, la stima di crescita per il 2025 si ferma a un +0,8% di Pil. Ma ci sono pure segnali positivi nell’economia italiana, su inflazione, occupazione e redditi reali. Anche la marcia indietro di Trump sui dazi, e il prossimo taglio dei tassi di interesse da parte della Bce, sono segnali positivi per il futuro.È uno scenario con luci e ombre quello che disegna il Centro studi di Confcommercio, nella prima giornata del Forum annuale dell’associazione, organizzato insieme a Teha-Ambrosetti a Roma. Tenendo conto del costo della vita, ildegli stipendi italiani resta del 26,5% inferiore rispetto a quello tedesco e del 12,2% di quello francese.