Lanazione.it - Le memorie dell’ex sindaco: "Lo scarico avvenne così"

Gli intrecci della politica e la pressante emergenza dei rifiuti da smaltire. Il contesto che nel 1971 porta a sversare tonnellate di rifiuti nella discarica che un mese fa è franata nel Rovigo e in altri siti limitrofi è ancora da chiarire. Ma intanto, nei giorni scorsi, i carabinieri forestali hanno depositato in Procura una lettera dell’epoca, firmata dall’alloradi Palazzuolo sul Senio, il democristiano Francesco Costa. La missiva è indirizzata al’ribelle’ di Castel del Rio che insieme ai colleghi del mediobasso Mugello e delle vallate romagnole del Senio e del Santerno rappresentava gli avamposti rossi del Pci, territori ’ostili’ anche al democristiano Luciano Bausi, all’epocadi Firenze.Negli anni ’70 Castel del Rio è in procinto di attivare l’attingimento delle acque del Santerno per gli acquedotti e ilsi dice molto preoccupato degli accordi tra i sindaci ’bianchi’ di Palazzuolo e Firenze, alle prese con un’emergenza rifiuti senza precedenti.