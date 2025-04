Bergamonews.it - From: 100mila cicli di dati raccolti sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. È stato un anno di consolidamento per, Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo Ets, che quest’oggi ha approvato il Bilancio sociale 2024. La Fondazione – nata nel 2008 per valorizzare le potenzialità della ricerca clinica allo scopo di contribuire al miglioramento della qualità delle cure in Ospedale e sul territorio – ha rafforzato il proprio ruolo nel panorama nazionale ed internazionale della ricerca clinica, con oltre 3.000 pazienti coinvolti in studi attivi e più di 100.000didi. Un patrimonio scientifico di grande valore, gestito secondo i più elevati standard europei in materia di qualità e tutela della privacy.La Fondazione ha promosso direttamente numerosi progetti in ambito ematologico, cardiovascolare, neurologico, gastroenterologico, ginecologico e ortopedico, contribuendo alla pubblicazione di 12 articoli scientifici su riviste internazionali peer-reviewed.