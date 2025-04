Ilrestodelcarlino.it - Damini e le mille vite del cuoco Masotola

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Sono morto prima di morire quando ho smesso di cucinare". Il nuovo romanzo del giornalista e scrittore Brunoracconta ledi Peppino(Napoli 1889 – 1970).errante, che della sua vita avventurosa e rocambolesca, a un certo punto, decide di cancellare ogni traccia. Il primo a prender fuoco fu Totò è il titolo, perché nell’incendio finirono lettere preziose, attestati e fotografie, che monsù Peppino bruciò inconsapevole che fossero la trama della sua grande storia. Il romanzo, edito da Minerva e in libreria da oggi, viene presentato stasera alle 18 alla Coop Zanichelli di piazza Galvani. Evento durante il qualefarà ai lettori un ‘timbracopie’ perché, come fa per ogni nuovo libro, anche per questo ha creato un timbro ex-libris. "Il firmacopie – dice – lo san fare tutti".