Via Pietro Alighieri non assorbe l’acqua quando piove

Guido Cantoni, conosciutissimo e apprezzato esperto di antiquariato e titolare di un negozio in viaaperto dal lontano 1961, solleva il problema delle condizioni della strada."Lunedì scorso il manto stradale non ha assorbito il violento acquazzone e come si può vedere nella foto si è creata una pozza di grandi dimensioni. In questo modopassano le autoschizza dappertutto, bagnando i passanti e anche la vetrina del mio negozio".E a dimostrazione di ciò, Guido Cantoni mostra la vetrina, talmente bagnata da impedire la visione dei pezzi di antiquariato esposti. "Credo che chi di dovere – conclude Cantoni– dovrebbe intervenire sulla strada"