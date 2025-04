Ilfoglio.it - Harvard resiste contro le ingerenze di Trump

Leggi su Ilfoglio.it

L’Amministrazioneha detto di voler congelare 2,2 miliardi di dollari in fondi federali destinati all’Università di, dopo che quest’ultima non ha accettato le dieci richieste . Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti