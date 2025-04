Calciomercato.it - Champions League, la Uefa modifica i sorteggi: cosa cambia per le italiane

La competizione europea più prestigiosa è pronta are: eccopuò succedere dai quarti di finale in poi. Il punto della situazioneI presupposti di vivere una grandec’erano davvero tutti, ma Milan, Atalanta e Juventus non sono riuscite ad accedere agli ottavi di finale, nonostante degli abbinamenti ai playoff davvero favorevoli., laper le(LaPresse) – Calciomercato.itCosì i rossoneri sono usciti per mano del Feyenoord, i nerazzurri contro il Club Brugge e i bianconeri con il Psv Eindhoven. Avversari abbordabili, che facevano sognare in grande e invece, alla fine, solamente l’Inter ha giocato e poi vinto gli ottavi di finale. La squadra di Simone Inzaghi, che scenderà in campo fra qualche ora per il ritorno dei Quarti contro il Bayern Monaco, ha tutte le carte in regola per accedere in finale e magari alzare il trofeo.