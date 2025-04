Quotidiano.net - Giallo di Garlasco, rimosso il perito. Nominato un collegio di genetisti

La giudice Daniela Garlaschelli ha fissato al 16 maggio l’udienza in cui giureranno gli esperti scelti per svolgere gli accertamenti nell’incidente probatorio che coinvolge Andrea Sempio come indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Al posto di Emiliano Giardina, come periti super partes, sono stati nominati la genetista Denise Albani e ildattiloscopico Domenico Marchigiani.Nell’udienza del 9 aprile scorso Giardina, che già si era occupato del caso Yara Gambirasio, avrebbe dovuto giurare comesuper partes, ma la Procura aveva presentato un’istanza di ricusazione nei suoi confronti. Motivo: una vecchia intervista rilasciata alle ’ Iene’ in cui espresse delle valutazioni su alcune tracce biologiche sulla scena del delitto. Era stata bloccata anche la nomina di Luciano Garofano, l’ex generale dei carabinieri scelto come consulente dalla difesa di Sempio.