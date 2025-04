Pasqua all’insegna dello shopping Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® arrivano a Lido di Ostia e Fiumicino

Leggi su Funweek.it

Il week-endle si colora di stile, artigianato eglamour con il ritorno nella Capitale de “Glididei”, il celebre mercato di qualità amato in tutta Italia. Dopo il grande successo della tappa romana all’EUR di marzo, le mitiche “boutique a cielo aperto” faranno nuovamente tappa nel cuore del litorale romano per un doppio evento imperdibile.I due appuntamenti sono fissati per:Domenica 20 aprile () adi, in Piazza SirioLunedì 21 aprile (Pasquetta) a, sul Lungomare della SaluteL’orario sarà continuato dalle 8.00 alle 19.00, anche in caso di maltempo.Un’occasione speciale per i tantissimi appassionati romani, e non solo, che da anni seguono con entusiasmo il tour itinerante del Consorzio originale “Glididei”, sinonimo di eccellenza artigianale, moda Made in Italy e tendenze sempre aggiornate.