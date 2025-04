Oasport.it - Sport in tv oggi (mercoledì 16 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

16ci sarà tantoda seguire in tv ed in: inil tennis con i tornei ATP e WTA, il basket con la Champions League, il ciclismo con il Giro d’Abruzzo, il nuoto con i Campionati Italiani, e tanto altro ancora.Nel calcio a 5 l’Italia, già aritmeticamente certa di disputare i play-off, in quanto sicura di essere tra le migliori 8 seconde, giocherà l’ultima gara della fase a gironi delle qualificazioni agli Europei 2026: gli azzurri ospiteranno la Finlandia in un match assolutamente ininfluente ai fini del cammino della Nazionale.Saranno tre gli azzurri impegnati in singolare nei tornei ATP e WTA: negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Monaco di Baviera Luciano Darderi affronterà il serbo Miomir Kecmanovic, mentre nel primo turno del WTA 500 di Stoccarda Sara Errani sfiderà la polacca Magdalena Frech, infine negli ottavi del WTA 250 di Rouen Camilla Rosatello se la vedrà con la romena Elena-Gabriela Ruse.