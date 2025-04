It.insideover.com - Ucraina, un altro F-16 abbattuto nei cieli di Kiev: l’ipotesi del fuoco amico

Neiucraini i combattimenti aerei non si fermano. I missili di precisione come gli Iskander lanciati dai russi contro la città di Sumy, dove hanno causato la morte di 34 civili, e i droni kamikaze che minacciano di colpire ovunque, lungo e dietro le linee, terrorizzando i soldati con il loro inquietante ronzio, sono solo lo sfondo di una guerra fatta di aerei da caccia che, come al tempo delle bombe V1 e V2 lanciate dai nazisti su Londra, si lanciano all‘inseguimento dei missili intercettati dalla difesa aerea, mentre più raramente combattono contro altri aerei da caccia nei celebri dog-fight che, in più di un’occasione, si sono consumati all’inizio del conflitto. Ormai più di mille giorni fa.I “pochi” diTra questi piloti, sono i “pochi” di, gli uomini addestrati a volare sui caccia forniti dalle potenze occidentali per tentare di riequilibrare le forze attraverso il lancio e l’abbattimento delle armi di precisione che possono ancora fare la differenza contro obiettivi di una certa rilevanza.