Quotidiano.net - Marche, Ohio d’Italia. Acquaroli cerca il bis. Ricci sogna la riconquista

Leggi su Quotidiano.net

Cinque anni fa lo battezzarono come il "modello" e fu l’anteprima del centrodestra al governo dopo decenni di purgatorio nella regione sbiadita in fretta dal rosso del pesarese Luca Ceriscioli (Pd). Cadde un tabù in anticipo di due anni sulle sorti di Palazzo Chigi ed era nell’aria: il centrosinistra disarcionato nella (fu) roccaforte dopo lo tsunami di Bancae il disastro del terremoto, e il primo governatore di FdI a Palazzo Raffaello, Francesco, allora deputato, già sindaco di Potenza Picena, fedelissimo di Meloni.Un’era politica fa. Per il "modello" è già l’ora dell’esame di maturità a parti invertite, perle elezioni ancora senza data sanno tanto di test di midterm e con un avversario come Matteo, già sindaco di Pesaro, mister preferenze (più di 52mila) nellealle Europee di un anno fa.