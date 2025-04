Ilrestodelcarlino.it - Proiezione speciale al cinema Boldini dedicata alle tute blu

Sarà una serata di, impegno e solidarietà, quella che si terrà domani a Ferrara. Ilin Sala Estense, infatti, ospiterà unadi "Bread and Roses", pellicola del regista Ken Loach. Un’iniziativa organizzata in collaborazione con le lavoratrici e i lavoratori della Berco di Copparo, da tempo impegnati in un’importante vertenza sindacale. Prima del film, alcuni rappresentanti della Rsu interverranno in sala per condividere con il pubblico la situazione attuale della fabbrica e le prospettive della vertenza. "L’obiettivo è semplice ma importante – spiegano gli organizzatori -: aprire uno spazio pubblico di confronto, ascolto e vicinanza concreta a chi lotta". Presentato a Cannes nel 2000, "Bread and Roses" racconta la battaglia di un gruppo di addettipulizie immigrati nella Los Angeles dei grattacieli e dei contratti a perdere.