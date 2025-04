Quotidiano.net - Mattarella ricoverato in ospedale: "È un intervento programmato"

La notizia del ricovero all’Santo Spirito di Roma arriva in serata al termine di una giornata in cui il presidente della Repubblica ha lavorato regolarmente. È lo stesso Quirinale a sottolineare che l’impianto di un pacemaker è "un", e infatti Sergioha tranquillamente fatto il suo lavoro, a partire dall’aver ricevuto il premier del Montenegro, Milojko Spajic. "Le condizioni del Capo dello Stato non destano alcuna preoccupazione", fa sapere ancora il Colle. Tra le prime reazioni, quella del presidente del Senato, Ignazio La Russa: "Forza Presidente, torna presto. Ti aspettiamo". E poi messaggi di augurio di pronta guarigione da tutti i partiti.Ma la giornata diè stata appunto una giornata come le altre, tra incontri ufficiali e altri impegni.