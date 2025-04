Ilrestodelcarlino.it - ’Ragionieri’ del Barozzi dopo 55 anni: "Nella sezione H c’era anche Vasco"

ben 55, la scorsa settimana rimpatriata di alcuni compagni dellaH dell’Istituto di Ragioneria J., al ristorante Siredi Modena. ’Ragazzi’ ormai ultra settantenni chegli studi hanno svolto varie attività sianostra provincia che in Romagna: l’allegria ha invaso subito il gruppo e i calici si sono alzati in un doveroso brindisi. Sono riemersi piacevoli ricordi sia dei compagni che dei professori che si sono susseguiti durante i 5di studio: "Era il periodo 1966-1971 e i moti studenteschi li abbiamo vissuti in pieno!".H alcuni erano di Modena e diversi provenivano dalla provincia: Castelnuovo, Vignola, Spilamberto, Finale Emilia. Nell’anno 1967-68 con noiRossi (in prima filafoto storica) arrivato da Zocca, poi diventato il mitico Blasco!Sono intervenuti (foto da sinistra): Maurizio Zanasi, Claudio Grandi, Luigi Migliori, Maurizio Luppi, Giorgio Capitani, Giuliano Baroni, Lodovico Arginelli, Ottavio Magni, Carlo Bruzzi.