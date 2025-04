Ilgiorno.it - Poetry slam al Binario 7. Finalissima a suon di versi

Un vero e proprio rito collettivo fatto die musica. Uno spettacolo che prova a reinventare le sfide di poesia performativa per dare sempre più spazio alla parola e alle sue sperimentazioni, per portare avanti assieme l’espressione poetica, in un sorta di creazione corale.Tutto questo è il torneo di poesia improvvisata a squadre battezzato Ring Rap, ideato dall’associazione Mille Gru e realizzato in collaborazione con il Teatro7 e la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza: un’iniziativa che domani alle 20.30 al teatro di via Turati a Monza, in Sala Chaplin, vivrà la sua, in cui si confronteranno adie barre improvvisate poeti-mer, rapper e altri creativi. A progettare e guidare questa originale manifestazione, come maestro di cerimonia dello spettacolo, il poeta Dome Bulfaro.