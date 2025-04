Ilgiorno.it - Diciottenne ferito a CityLife. La lite e i colpi di taglierino

Lanella piazza sopraelevata, a due passi dagli ingressi dello shopping district all’ombra dei grattacieli. I fendenti sferrati probabilmente con un: uno provoca uno squarcio sotto l’ascella, l’altrosce la mano della vittima in posizione di difesa. Poi la fuga dell’aggressore e i soccorsi al giovanissimo, un egiziano che ha compiuto 18 anni poco più di un mese fa: trasportato al Niguarda in gravi condizioni, i primi bollettini medici hanno per fortuna escluso il pericolo di vita.È la sequenza andata in scena qualche minuto prima delle 19 di ieri in piazza Tre Torri, nel cuore di: la polizia sta cercando l’accoltellatore, che è scappato dopo il raid a mano armata; dovrebbe trattarsi di un altro nordafricano più o meno della stessa età del. Stando a una prima ricostruzione, tutto è avvenuto nel giro di pochi secondi: alcuni testimoni hanno riche i due si conoscevano e che avrebbero iniziato a discutere per motivi ancora da approfondire; esclusa l’ipotesi della rapina, visto che alla vittima non è stato portato via nulla.