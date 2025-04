Ilrestodelcarlino.it - Fotografia e pena di morte

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Giovedì alle ore 21,15, nell’Ospitale, paese alto di Grottammare l’associazione Blow Up e La Petite Maison de Sons et Lumières presentano: Amm, incontro con la fotografa e l’artista Rita Vitali Rosati che dialogherà con Danilo Cognigni sul suo ultimo libro, frutto di un lungo lavoro di ricerche fotografiche sulla. Fotografie che non possono non essere ispirate a quanto sta succedendo nel mondo, ai teatri di guerra e all’assurda violenza umana perpetrata attraverso lo scontro tra i popoli. Rita Vitali Rosati ha realizzato il progetto spostandosi idealmente e geograficamente in Medio Oriente, in Africa e nelle terre dove predominano le disumanità. L’arte della fotografa milanese che vive nelle Marche è tipica di chi scopre il lato oscuro delle cose. Ladiè il filo conduttore di quei fotogrammi, testimonianza della prevaricazione e dell’annichilimento.