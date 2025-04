Ilrestodelcarlino.it - "VillAllegra è in regola". E ora la casa di riposo è pronta a chiedere i danni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le condizioni di assistenza sanitaria asono "adeguate". Lo hanno stabilito i giudici del Tar, dando ragione – ancora una volta – ai gestori delladiprivata di Santarcangelo. Sempre il Tar, un anno fa, si era espresso a favore dei titolari della struttura dopo il provvedimento con cui l’Unione Valmarecchia (nel 2023) aveva disposto la chiusura di, perché dai controlli fatti dai carabinieri del Nas e dell’Ausl era venuto fuori che la struttura ospitava un numero di anziani superiore a quello autorizzato.Restava in piedi ancora il procedimento controper l’assistenza a tre anziani che, questa era l’accusa dell’Unione Valmarecchia, per le patologie di cui soffrivano avrebbero avuto bisogno di una struttura diversa. Nel frattempo, uno dei tre anziani è morto e l’altro è stato trasferito in un’altra struttura.