Ilrestodelcarlino.it - Asta di beneficenza al Sant’Arcangelo. Compra pure il sindaco

Si è conclusa domenica la tradizionalebenefica SolidArte, che ha visto tornare protagoniste arte e solidarietà con il simpatico banditore Sandro Principi. L’evento, organizzato dal Rotary Club Fano in collaborazione con l’associazione Venti Nuovi, ha unito cultura e solidarietà con un obiettivo preciso: raccogliere fondi per la Caritas Diocesana. Prima dell’, la ex chiesa diha ospitato per oltre una settimana una raffinata mostra d’arte curata da Massimo Bonifazi, con opere di artisti locali e nazionali. Solo alcune di queste sono state poi battute all’(35), che ha richiamato un pubblico numeroso e generoso. Tra gli acquirenti anche ilLuca Serfilippi e l’assessore alla cultura Lucia Tarsi. L’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, ha confermato il valore dell’arte come strumento di partecipazione e vicinanza concreta a chi ha più bisogno.