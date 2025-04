Ilrestodelcarlino.it - "Terme, nuova asta: la società non ha pagato"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fine (per il momento) delle illusioni. Si è conclusa con un nulla di fatto l’che mirava alla vendita del centro termale di Fratta, frazione di Bertinoro e che alla fine del 2024 sembrava aver dato esito positivo: laaggiudicataria, infatti, si è ritirata prima della conclusione dell’affare. Si tornerà, quindi a indire un’ulterioreper cercare di riuscire in un’impresa che sembra più ardua del previsto.Questo è quanto si apprende dalla curatrice fallimentare dell’impianto, Silvia Romboli, la quale ha assunto il ruolo dopo che il tribunale ha sancito l’inadempienza dellache si era aggiudicata l’di novembre a 1 milione 660mila euro. "Purtroppo l’non si è perfezionata – spiega la curatrice –, perché laaggiudicataria non ha versato il saldo dovuto".