Beltran incorona Lautaro Martinez: «Uno dei migliori al mondo!

Lucasha elogiato il suo connazionale, autore di un’altra stagione da protagonista con la maglia dell’Inter.IL COMMENTO – Lucasha rilasciato un’intervista esclusiva a TMW, trattando anche del valore diper l’Inter e l’Argentina. Secondo il calciatore della Fiorentina, le abilità del capitano nerazzurro non possono essere messe in discussione: «È devastante. Non so cosa si dica precisamente in Italia, dato che leggo e ascolto poco, ma so che oggi è uno degli attaccanti più forti del».sui successi conseguiti finora daTRIONFI SIGNIFICATIVI –ha poi proseguito ricordando alcuni dei successi più importanti ottenuti dafinora. Nello specifico, l’argentino ha posto l’accento sui seguenti trofei: «Ha vinto lo Scudetto, la Copa America, prima ancora il Mondiale.