Ilrestodelcarlino.it - Paolo Cevoli . Le peripezie di Enea ne ’I figli Troia’

Stasera alle 21sale sul palco del Consorziale di Budrio col suo nuovo monologodi Troia. Lo spettacolo, scritto e diretto dallo stesso, racconta in chiave ironica e contemporanea il mitico viaggio di, paragonato ad altri viaggi che hanno segnato la storia dell’umanità: da Cristoforo Colombo a Cappuccetto Rosso, dal principe vichingo Ragnar a suo babbo Luciano emigrato in Australia negli anni ’50. Il viaggio epico del fondatore di Roma si conclude con un picnic a base di panini alla porchetta. Questo e tanti altri episodi del poema virgiliano sono al centro del racconto di, per riscoprire le radici del popolo italiano.