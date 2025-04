Ilrestodelcarlino.it - Riconosciuto, inseguito e reso. Carabiniere recupera furgone rubato

di Sandro Franceschettifuori servizio riconosce une si mette all’inseguimento,ndo il maltolto. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di domenica. Grazie a due carabinieri in forza alla stazione di Marotta, nell’occasione entrambi fuori servizio, sono statiti une attrezzi da lavoro rubati pochi giorni fa in un cantiere edile della cittadina balneare cesanense ed è stato fermato e denunciato l’uomo a spasso con il mezzo.Un militare di Marotta, libero dal servizio, mentre si stava dirigendo in auto verso Ancona, ha notato sulla Statale 16, all’altezza di Marzocca (comune di Senigallia) unbianco Fiat Scudo che sembrava riconducibile ad unoin un cantiere marottese il mercoledì precedente. Immediata, la chiamata a un collega, anche lui fuori lavoro, che gli ha confermato che si trattava proprio del veicolo4 giorni prima a un artigiano edile.