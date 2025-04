Ilgiorno.it - Rianimato dai finanzieri. Non ce la fa

Più volte, a distanza di pochi minuti, hanno tentato il massaggio cardiaco, seguito da scariche di defibrillatore che hanno consentito di rianimarlo. Un soccorso tempestivo da parte dei militari di una pattuglia della GdF di Olgiate, che ieri sono riusciti a tenere in vita, fin o all’arrivo del 118, un uomo di 78 anni di Lurate Caccivio, che aveva avuto un attacco di cuore mentre era alla guida. L’intervento è avvenuto poco prima delle 11 in via Vittorio Emanuele, nei pressi della parrocchiale, dove l’uomo, alla guida di una Mercedes Slk, ha perso il controllo dell’auto, andando a urtare a bassa velocità un altro veicolo. Subito sono intervenuti i militari, che hanno rotto il lunotto dell’auto, con l’aiuto di una donna che si è fermata per prestare aiuto e ha chiamato il 118, ed estratto l’anziano rimasto bloccato in auto.