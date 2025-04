Ilgiornaledigitale.it - Alberto De Amicis in Carrera Cup Italia per il tris consecutivo con Ebimotors

Sarà ancoraDel’alfiere dinel 2025 in Michelin Cup, classe della PorscheCupdestinata ai gentleman driver. Per Dela volontà di continuare il filotto di successi che lo hanno reso protagonista negli ultimi anni.ha infatti già vinto 4 titoli di Michelin Cup, con le vittorie del 2013, 2015, 2023 e 2024. La sua volontà è quella di continuare la scia positiva, alla ricerca del. Lo vedremo in pista con l’ormai nota Porsche numero 52 (– Centro Porsche Varese).Dopo i test del 16 aprile a Monza, questo sarà il calendario dell’annata 2025:Round 1 e 2: 2-4 maggio al Misano World Circuit, Misano AdriaticoRound 3 e 4: 6-8 giugno al Vallelunga Circuit, Campagnano di RomaRound 5 e 6: 11-13 luglio al Mugello Circuit, Scarperia e San PieroRound 7 e 8: 26-28 settembre all’Imola Circuit, ImolaRound 9 e 10: 10-12 ottobre al Misano World Circuit, Misano AdriaticoRound 11 e 12: 24-26 ottobre all’Autodromo Nazionale Monza, MonzaPer concorrere alla classifica finale della Michelin Cup saranno validi i migliori 11 punteggi conseguiti nell’intera stagione.