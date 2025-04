Quotidiano.net - Made in Italy in festa. Il ministro Urso:: "Evitiamo l’escalation. A maggio il piano moda"

Oltre 600 eventi in Italia e in 30 Paesi nel mondo, nei 5 continenti, per celebrare l’arte del saper fare che contraddistingue il nostro Paese. E Palazzo Chigi illuminato con il tricolore. È così che si è celebrata ieri la seconda giornata delin, l’iniziativa istituita dal ministero delle imprese e delinnel giorno della nascita di Leonardo da Vinci.Le nostre eccellenze, ha sottolineato ilAdolfo, contribuiscono a trainare l’export italiano "che lo scorso anno ha conquistato la quarta posizione al mondo, superando Giappone e Corea del Sud e piazzandosi solo dietro alla Cina, gli Usa e la Germania". Ed è anche per questo cheha colto l’occasione per tornare a ribadire che di fronte ai rischi legati alla politica commerciale americana "dobbiamo assolutamente evitare una guerra dei dazi e realizzare una effettiva de-escalation perché la guerra commerciale colpirebbe chiunque e soprattutto la nostra Europa, quindi la nostra Italia".