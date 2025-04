Ilrestodelcarlino.it - "Il sindaco non sa gestire gli spazi pubblici"

"Aut Aut e storici del Boccio: due realtà che vanno valorizzate e sostenute. Chi le mette in contrasto o in difficoltà fa male a Casalgrande". Il segretario del Pd di Casalgrande Matteo Balestrazzi interviene dopo la lettera inviata, da una quarantina di cittadini, alGiuseppe Daviddi sulla situazione del bar bocciodromo, locale di proprietà del Comune."Seguiamo con attenzione e preoccupazione la vicenda del bocciodromo – dice il consigliere di minoranza –. Andiamo dritti al punto però: le due realtà sono fondamentali per il tessuto sociale di Casalgrande e non devono essere messe in contrapposizione ma devono essere messe nelle condizioni di poter coesistere insieme. Parliamo di un’associazione che è impegnata in prima fila per volontariato e inserimento di ragazze e ragazzi fragili e con sindrome dello spettro autistico".