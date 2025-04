Bergamonews.it - Tradizione e innovazione: il presente ed il futuro del Made in Italy secondo l’industria bergamasca

Bergamo. Moda, cibo, design, ma non solo. La qualità della produzione italiana sta anche nell’e soprattutto nella tecnologia. Questi i temi discussi all’evento “storica come motore di sviluppo del territorio grazie a ricerca e” organizzato nel pomeriggio di martedì 15 aprile in occasione della giornata nazionale delinnella sede di Confindustria Bergamo.A fare gli onori di casa Fabrizio Clermont, dirigente della Casa delinMilano (Mimit – Ispettorato Territoriale Lombardia), Claudia Persico, vicepresidente di Confindustria Bergamo, e Giuseppe Pasini, presidente di Confindustria Lombardia.Le parole della vicepresidente Persico hanno introdotto i punti cardine dell’appuntamento: “Ci ritroviamo molto nel titolo che è stato attribuito al nostro incontro: “storica come motore di sviluppo del territorio grazie a ricerca e”.