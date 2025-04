Feedpress.me - Morte Marta Maria Ohryzko: è femminicidio. Presa a pugni e soffocata dal compagno 41enne

Leggi su Feedpress.me

Si fratturò la caviglia cadendo in un dirupo dove ilviolento la raggiunse non per prestarle soccorso ma per sferrarle un pugno nell’occhio prima di soffocarla tappandole naso e bocca con una mano . Sarebbe stata vittima di un, la 32enne ucraina morta il 13 luglio 2024 in località Vatoliere di Ischia, per i carabinieri e la Procura di Napoli (pm Alfredo.