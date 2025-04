Ilgiorno.it - Concerto di beneficenza alla festa della mamma

, una canzone per te“, è ildidi Salute Donna che si terrà al San Luigi a Concorezzo l’8 maggio. Sul palco, Radio Eros Band, Annalisa Beretta, Beppe Altissimi.Il ricavato servirà a realizzare gli arredi per la sala d’attesa del reparto di risonanza magnetica dell’Istituto dei Tumori a Milano e a garantire la presenza di una psico-oncologa al Sacco.Continua l’opera dell’associazione guidata da Anna Mancuso che ha 28 sedi aperte in tutta Italia di cui 15 in Lombardia (una è a Monza, all’interno dell’oratorio di Cederna) e 300 volontari quotidianamente nei reparti di oncologia e nelle sezioni. A Monza si svolgono circa 150 visite senologiche all’anno, a Vimercate oltre 200. Sono i numeri di un’importante opera di prevenzione portata avanti con tenacia dal 1994.