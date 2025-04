Quotidiano.net - Stellantis archivia un anno deludente: "L’auto ripartirà"

"Vorrei iniziare dicendo che il 2024 non è stato un buonper. I motivi sono stati in parte di nostra competenza, il che ha reso il risultato ancora più". John Elkann parla agli azionisti diad Amsterdam, nella prima assemblea generale dopo l’uscita dal gruppo di Carlos Tavares, aggiungendo che dazi e regole rigide mettono a rischio l’industria del, ma "non è troppo tardi se gli Stati Uniti e l’Europa intraprendono le azioni urgenti necessarie per promuovere una transizione ordinata. Le parole di Trump sui dazi persono incoraggianti". Proprio gli spiragli sulla tregua sui dazi al settore auto fvolare il titolo in Borsa, che chiude la giornata con un +6,5% a 8,3 euro.Elkann conferma che il nuovo amministratore delegato arriverà entro giugno: la selezione è in corso e i nomi più gettonati sono quelli di due interni, il manager napoletano Antonio Filosa, oggi alla guida del Nord America e responsabile globale della qualità, e Maxime Picat, responsabile acquisti del gruppo, con l’italiano che sembra avere sempre più chance.