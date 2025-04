Oasport.it - Giro d’Abruzzo 2025, tappa di oggi Tocco da Casauria-Penne: orari, percorso, tv, favoriti. Covi ci riprova

Leggi su Oasport.it

Secondaper il: frazione più impegnativa rispetto a quella di ieri, dovrebbero muoversi gli scalatori puri. Andiamo a scoprire nel dettaglio il, il programma e iPartenza dada, 138 chilometri da percorrere, ma ricchi di insidie fino a. Primo GPM da affrontare è Forcella di Acciano (4.7 km al 9.4%), subito una salita durissima. Discesa, falsopiano, altra lunga discesa per tornare a salire verso Forca di(12.7 km a 4.4%). Scollinamento ad una quarantina di chilometri dall’arrivo. Non sarà un GPM, ma occhio agli ultimi chilometri: costantemente in salita con pendenze attorno al 6-7%.PROGRAMMA SECONDAMercoledì 16 aprileSecondada(138 chilometri)o di partenza: 11.