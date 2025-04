Ilrestodelcarlino.it - Degrado e sporcizia nei giardinetti. Intervengono i cittadini per la pulizia

Domenica un gruppo didi Camerano ha preso parte a un’azione divolontaria dell’area deiin centro. L’intervento, che è nato spontaneamente attraverso un’iniziativa lanciata su Facebook, ha permesso di avviare il recupero di uno spazio verde che da mesi versava in condizioni di abbandono, con vegetazione incolta, rifiuti accumulati e in uno stato di generaleche ne impediva la fruizione da parte della comunità.Nella zona si trovavano bottiglie di birra, fazzoletti, buste di plastica e persino una sedia sopra i rami di un albero. Non è una lista di oggetti casuali ma i rifiuti che i volontari hanno trovato e raccolto durante l’intera mattinata trascorsa nell’opera di. L’immondizia era ovunque, segno evidente di mesi di incuria e assenza di manutenzione.