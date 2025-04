La rivoluzione culturale di Trump Via 22 miliardi ma Harvard resiste

Quotidiano.net - La rivoluzione culturale di Trump. Via 2,2 miliardi, ma Harvard resiste

Leggi su Quotidiano.net

di Piero S. Graglia La polemica dell’amministrazionecontro le università è fondata su una tesi che è a dir poco surreale: poiché le università non ostacolano le proteste contro la repressione di Israele a Gaza e in Cisgiordania, avallano un sentimento antisemita e, pertanto, meritano di essere escluse dai finanziamenti pubblici, che sono "soldi dei contribuenti". La polemica viene quindi presentata in una maniera concettualmente sbagliata (protestare contro un governo non significa protestare contro un popolo nel suo insieme) e apertamente pretestuosa. Sorge il dubbio più che fondato che alla base della decisione dell’amministrazione non vi sia solo tale pretesto ma un disegno di più ampio respiro: quello di rendere l’alta formazione universitaria e la ricerca ancelle del potere politico.