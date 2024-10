Empoli, Rebecca Corsi: "Pensiamo al riscatto di Vasquez, può ancora crescere" (Di domenica 20 ottobre 2024) Prima di Empoli-Napoli, Rebecca Corsi, vicepresidente e amministratore delegato dei toscani, ha parlato a DAZN, queste le sue parole. FIDUCIA - Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Prima di-Napoli,, vicepresidente e amministratore delegato dei toscani, ha parlato a DAZN, queste le sue parole. FIDUCIA -

Empoli - Rebecca Corsi : “Essere sia mamma che dirigente di un club si può” - Non credo che ad una donna debbano essere preclusi a priori posizioni e percorsi, ma che al contrario ci sia la possibilità di far tutto e far coesistere la sfera familiare con quella lavorativa”. The post Empoli, Rebecca Corsi: “Essere sia mamma che dirigente di un club si può” appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Empoli-Juventus - Rebecca Corsi : “Sentiamo il calore dei nostri tifosi” - The post Empoli-Juventus, Rebecca Corsi: “Sentiamo il calore dei nostri tifosi” appeared first on SportFace. “7. 000 abbonati? La maggior parte degli empolesi sono tutti qua: la storica salvezza ci ha regalato più abbonati, sentiamo il loro calore. Speriamo di regalare loro un’altra storica salvezza, anche se il percorso è lungo”. (Sportface.it)

Empoli - Rebecca Corsi SFIDA la Juve : «Hanno già un’IDENTITA’ precisa con Thiago Motta - ma non vediamo l’ORA. Possiamo metterli in DIFFICOLTA’» - Siamo consapevoli delle difficoltà della Serie A, di quanto il percorso sia ancora lunghissimo. INIZIO STAGIONE – «Un bell’inizio, ma è solo un inizio. Le parole di Rebecca Corsi, amministratrice delegata dell’Empoli, sulla sfida in programma contro la Juventus Rebecca Corsi, ad dell’Empoli, ha parlato a Tuttosport della sfida in programma contro la Juventus. (Calcionews24.com)