Emergenza alluvione a Bologna, gli spettatori trattenuti all’Unipol Arena: il video. “Restate qui, non create traffico” (Di domenica 20 ottobre 2024) Casalecchio di Reno (Bologna), 20 ottobre 2024 – Una serata di divertimento trasformata in apprensione, quella di ieri all’Unipol Arena di Casalecchio, dove si è tenuto il concerto di Umberto Tozzi. Al termine dell’esibizione, le autorità hanno deciso di trattenere il numeroso pubblico all’interno della struttura, così da non riversare un traffico eccessivo e decisamente pericoloso sulle strade già difficilmente percorribili dal maltempo. Segui la diretta sul maltempo: cosa sta succedendo Lo stesso sindaco, Matteo Ruggeri è salito sul palco per dare la notizia ai presenti: “Finito il concerto, per almeno due ore e vedremo se si andrà oltre, dovrete restare qui – ha dichiarato – C’è il casello dell’autostrada che non si riesce a imboccare”. Ilrestodelcarlino.it - Emergenza alluvione a Bologna, gli spettatori trattenuti all’Unipol Arena: il video. “Restate qui, non create traffico” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Casalecchio di Reno (), 20 ottobre 2024 – Una serata di divertimento trasformata in apprensione, quella di ieridi Casalecchio, dove si è tenuto il concerto di Umberto Tozzi. Al termine dell’esibizione, le autorità hanno deciso di trattenere il numeroso pubblico all’interno della struttura, così da non riversare uneccessivo e decisamente pericoloso sulle strade già difficilmente percorribili dal maltempo. Segui la diretta sul maltempo: cosa sta succedendo Lo stesso sindaco, Matteo Ruggeri è salito sul palco per dare la notizia ai presenti: “Finito il concerto, per almeno due ore e vedremo se si andrà oltre, dovrete restare qui – ha dichiarato – C’è il casello dell’autostrada che non si riesce a imboccare”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Virtus Bologna - all’Unipol arriva Kaunas per la terza sfida di Eurolega - “Apriamo questo primo doppio turno di EuroLeague contro lo Zalgiris consapevoli di dover giocare una gara determinata e lucida, contro un’avversaria che sa esaltarsi nel gioco in transizione e sul penetro e scarico grazie alla versatilità dei suoi quintetti - conferma coach Luca Banchi -. “Sarà una partita tosta ma giochiamo in casa e quindi dovremo mettere ancora più energia, sfruttando il ... (Sport.quotidiano.net)

LIVE Virtus Bologna-Anadolu Efes - Eurolega basket 2024 in DIRETTA : s’incomincia all’Unipol Arena - Palla a due che verrà alzata all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) alle ore 21:00 di questa sera. 20:46 Le due squadre si sono incrociate tre volte nel 2023-2024 tra la regular season ed i play-in, con le V-nere capaci di vincere tra le mura amiche in Emilia ed espugnare Istanbul nella gara secca per passare poi alla sfida che metteva in palio l’ultimo posto disponibile per i ... (Oasport.it)

LIVE Napoli-Virtus Bologna - Supercoppa Italiana basket 2024 in DIRETTA : palla a due all’Unipol Arena tra pochi minuti - Dall’altra parte ci sarà un Napoli che proverà a stupire tutti ancora una volta dopo aver sovvertito i pronostici in Coppa Italia battendo l’Olimpia Milano a febbraio in quel di Torino. Chiavi del gioco affidate ad un giocatore esperto come Kevin Pangos (ex Olimpia Milano), con Tomas Woldetensae e Leonardo Totè che cercheranno di dare il loro contributo per ribaltare il pronostico sfavorevole ... (Oasport.it)