Costringe la ex a salire in auto e poi va a schiantarsi, scatta divieto di avvicinamento (Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’auto sulla quale viaggiavano, a causa della forte velocità, si ribaltò, provocando un incidente tanto spettacolare quanto drammatico nel quale rimasero feriti due giovani. Accadeva a Torre del Greco (Napoli) lo scorso 13 settembre. A distanza di oltre un mese, si scopre ora che quell’incidente fu causato da un atto di folle gelosia da parte di un marittimo di 19 anni che, non accettando la fine della relazione con la compagna 17enne madre di suo figlio, avrebbe prelevato con la forza la giovane nei pressi della sua abitazione, Costringendola a salire sulla vettura che poi, a folle velocità, andò a schiantarsi contro il muro perimetrale di una abitazione. Anteprima24.it - Costringe la ex a salire in auto e poi va a schiantarsi, scatta divieto di avvicinamento Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’sulla quale viaggiavano, a causa della forte velocità, si ribaltò, provocando un incidente tanto spettacolare quanto drammatico nel quale rimasero feriti due giovani. Accadeva a Torre del Greco (Napoli) lo scorso 13 settembre. A distanza di oltre un mese, si scopre ora che quell’incidente fu causato da un atto di folle gelosia da parte di un marittimo di 19 anni che, non accettando la fine della relazione con la compagna 17enne madre di suo figlio, avrebbe prelevato con la forza la giovane nei pressi della sua abitazione,ndola asulla vettura che poi, a folle velocità, andò acontro il muro perimetrale di una abitazione.

