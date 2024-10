Colpo Napoli a Empoli, decide un rigore di Kvaratskhelia: cambio Lukaku-Simeone decisivo (Di domenica 20 ottobre 2024) Terza vittoria di fila del Napoli sul campo dell'Empoli grazie al gol su rigore di Kvara. 1-0 per gli azzurri, nonostante una buona prestazione dei toscani. Fanpage.it - Colpo Napoli a Empoli, decide un rigore di Kvaratskhelia: cambio Lukaku-Simeone decisivo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Terza vittoria di fila delsul campo dell'grazie al gol sudi Kvara. 1-0 per gli azzurri, nonostante una buona prestazione dei toscani.

Che goduria il Napoli bonipertiano : 1-0 a Empoli su rigore con un tiro in porta. Al circo andateci voi - Perché sì, ce ne faremo una ragione senza Kvara ma fin quando sarà qui, facciamolo rendere al meglio. Non solo. Il Napoli ha una scossa elettrica. Che dopo un’ora di nulla, richiama Lukaku in panchina e spedisce Simeone in campo. Uno a zero su rigore. E quindi non ci sarebbe stato il rigore. E se vince anche in pomeriggi come questo, le altre fanno bene a preoccuparsi. (Ilnapolista.it)

Empoli-Napoli - il rigore fa discutere : la stoccata del giornalista scatena la polemica – FOTO - Empoli Napoli: arriva il commento del giornalista sull’episodio che ha portato al rigore trasformato da Kvaratskhelia. Di seguito il tweet da lui postato: Quello su #Politano è il classico rigorino che non si dovrebbe più vedere#EmpoliNapoli pic. itSull’accaduto Capuano ha espresso tutta la sua contrarietà rispetto alla decisione di assegnare il calcio di rigore per via di un’entità troppo poco ... (Spazionapoli.it)

Nicolosi su Empoli-Napoli : “Contatto Buongiorno-Colombo? Non c’è rigore” - La talent arbitrale ha ribadito come, in situazioni del genere, sia importante valutare la dinamica complessiva e non solo il contatto fisico. com. Manuela Nicolosi, nota talent arbitrale, ha fornito il suo parere in diretta su DAZN, affermando chiaramente che “il contatto tra i due c’è, ma Colombo si lascia cadere: non è assolutamente calcio di rigore”. (Napolipiu.com)