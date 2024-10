Cina: arrivo a Shanghai del primo treno “Jinbo” di quest’anno (1) (Di domenica 20 ottobre 2024) Shanghai, 20 ott – (Xinhua) – Funzionari delle dogane controllano prodotti trasportati dal primo treno merci Cina-Europa “Jinbo” di quest’anno presso la stazione di Minhang a Shanghai, nella Cina orientale, il 20 ottobre 2024. Il primo treno merci Cina-Europa “Jinbo”, che trasportava prodotti da esposizione per la settima China International Import Expo (CIIE) e’ arrivato alla Stazione di Minhang a Shanghai oggi, segnando il quarto anno consecutivo in cui i prodotti da esposizione della CIIE sono stati trasportati a Shanghai tramite il servizio di treni merci Cina-Europa. “Jinbo” e’ l’abbreviazione di CIIE in cinese. Il treno, che ha viaggiato per oltre 11.000 km in 21 giorni, e’ carico di 76 container di venti piedi equivalenti (TEU) di merci valutate circa 100 milioni di yuan (circa 14,08 milioni di dollari), tra cui cosmetici e attrezzature meccaniche. Romadailynews.it - Cina: arrivo a Shanghai del primo treno “Jinbo” di quest’anno (1) Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ott – (Xinhua) – Funzionari delle dogane controllano prodotti trasportati dalmerci-Europa “” dipresso la stazione di Minhang a, nellaorientale, il 20 ottobre 2024. Ilmerci-Europa “”, che trasportava prodotti da esposizione per la settima China International Import Expo (CIIE) e’ arrivato alla Stazione di Minhang aoggi, segnando il quarto anno consecutivo in cui i prodotti da esposizione della CIIE sono stati trasportati atramite il servizio di treni merci-Europa. “” e’ l’abbreviazione di CIIE in cinese. Il, che ha viaggiato per oltre 11.000 km in 21 giorni, e’ carico di 76 container di venti piedi equivalenti (TEU) di merci valutate circa 100 milioni di yuan (circa 14,08 milioni di dollari), tra cui cosmetici e attrezzature meccaniche.

