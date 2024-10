Sport.quotidiano.net - Calcio Uisp: Polizza scatenato e Leta1990 vola a forza 12

(Di domenica 20 ottobre 2024) La Spezia, 20 ottobre 2024 – Saltata la seconda giornata per allerta meteo, nella terza di andata del Campionato dia 7 a cura della Legadella Spezia e della Valdimagra, vincono ancora(a12 sul Levanto, con gran mattatore) e Avosa, che rimangono le uniche in testa al Girone 1 a punteggio pieno. La Locanda Alinò vince e torna a convincere e si affianca all'Aurora, corsara sul campo del Pin Bon, e alla Gira. GIRONE 1 Risultati: Realchiappa Progetto Appalti-Avosa 2-5 (Tonelli D., Sechi C.; EL Khir O. (2), Lala D. (2), Bellettini S.), La Gira O.F. Chelli-Real Dlf Pizzeria Chiara 4-4 (Moreni A. (2), Corvi Dallara L., Siciliani S.; Rabà G. (2), Bastoni D., Musetti A.), Good Boys-Saja Srl 4-3 (lepri T. (2), Ambrosini C., Vene' L.; El Caidi H. (2), Gianfranchi D.), Pellegrini Gomme-Sesta Godano 2-3 (Battolla A., Gambino D.; Taddei D., Raggi E.