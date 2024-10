.com - Basket B nazionale / La Ristopro si ferma: Cassino vince al PalaChemiba 77-82

(Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo tre vittorie, la squadra di Niccolai viene battuta dai laziali: la rimonta da -15 non basta, nel finale decidono Conte e Saladini CERRETO D’ESI, 20 ottobre 2024 – Lafallisce il poker eespugna il PalaChemiba. La squadra fabrianese, senza Pisano e Da Rin, oltre ad avere Molinaro non al meglio, cede contro i laziali, alla seconda vittoria stagionale e apparsi molto più brillanti di unain evidente affanno. I cartai non concretizzano la supremazia a rimbalzo, con le 19 catture offensive, e nemmeno i 39 liberi guadagnati, perchè tirano col 36% dal campo mentre dall’altra parte la formazione di Auletta è molto più efficace e lucida nei momenti cruciali. Per Fabriano gli unici minuti positivi sono quelli iniziali, con il 13-4 dopo 3? sul tabellone con Raucci e Centanni già accesi.