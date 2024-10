Quifinanza.it - Assegno di mantenimento, in un caso può essere revocato al figlio: la sentenza

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Quando viene meno il diritto all’di? Più volte la Corte di Cassazione ha contribuito a fare chiarezza sui confini entro i quali è possibile continuare a percepire l’importo mensile e – proprio quest’anno – ha chiarito ildeltrentenne che si trova senza un lavoro e relativo reddito. Con l’ordinanza n. 2259/2024 la Corte ha infatti ribadito qual è l’orientamento costante della giurisprudenza, sul tema della durata dell’diche il genitore divorziato e non collocatario – vale a dire che non vive sotto lo stesso tetto col– deve versare a quest’ultimo. In particolare puònegato ila chi, ormai trentenne, è laureato ma disoccupato oppure tirocinante o stagista? Vediamo insieme qual è la risposta della Suprema Corte.