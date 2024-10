Amici, due sfide cruciali e un’ospite speciale: il nuovo appuntamento di oggi (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Torna oggi 19 ottobre il nuovo appuntamento domenicale con il talent show 'Amici' di Maria De Filippi. La puntata vedrà protagonisti i 15 allievi della scuola: per il canto Chiamamifaro, Diego, Ilan, Luk3, Nicolò, Senza Cri, Trigno e Vybes e per la danza Alessia, Alessio, Chiara, Daniele, Rebecca, Sienna e Teodora. A giudicare Amici, due sfide cruciali e un’ospite speciale: il nuovo appuntamento di oggi L'Identità. Lidentita.it - Amici, due sfide cruciali e un’ospite speciale: il nuovo appuntamento di oggi Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Torna19 ottobre ildomenicale con il talent show '' di Maria De Filippi. La puntata vedrà protagonisti i 15 allievi della scuola: per il canto Chiamamifaro, Diego, Ilan, Luk3, Nicolò, Senza Cri, Trigno e Vybes e per la danza Alessia, Alessio, Chiara, Daniele, Rebecca, Sienna e Teodora. A giudicare, due: ildiL'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Amici - due sfide cruciali e un’ospite speciale : il nuovo appuntamento di oggi - Chi sarà in studio con Maria De Filippi e i 15 allievi Torna oggi 19 ottobre il nuovo appuntamento domenicale con il talent show 'Amici' di Maria De Filippi. La puntata vedrà protagonisti i 15 allievi della scuola: per il canto Chiamamifaro, Diego, Ilan, Luk3, Nicolò, Senza Cri, Trigno e Vybes e per la danza […]. (Sbircialanotizia.it)

Amici - due sfide cruciali e un’ospite speciale : il nuovo appuntamento di oggi - (Adnkronos) – Torna oggi 19 ottobre il nuovo appuntamento domenicale con il talent show ‘Amici’ di Maria De Filippi. Per la ballerina Teodora, invece, la valutazione sarà affidata a Francesca Bernabini, direttrice della testata Danza Effebi. A giudicare le performance canore sarà Arisa. L’artista presenterà anche il suo ultimo singolo, ‘Canta Ancora’, uscito l’11 ottobre 2024 e già colonna ... (Dailyshowmagazine.com)

Nuovo appuntamento a Bagno di Romagna con il mondo fatato degli gnomi - Alla scoperta di Gnomo Bagnolo: l’iniziativa organizzata e promossa a Bagno di Romagna da I Percorsi del Savio torna a Bagno di Romagna. La novità è che queste coinvolgenti escursioni guidate al Sentiero degli Gnomi si svolgeranno per tutto il mese di ottobre fino all’inizio di novembre, ogni... (Cesenatoday.it)