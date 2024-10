.com - Alluvione a Bologna: ragazzo muore nell’auto travolta da un torrente a Pianoro. Il cordoglio di Meloni

(Di domenica 20 ottobre 2024) E' stato travolto dall'acqua delZena, un giovane in auto dichiarato disperso nella notte fra sabato 19 e domenica 20 ottobre 2024. Il corpo è stato individuato stamani, intorno alle 8, dall'elicottero dei vigili del fuoco il corpo senza vita della persona dispersa a Botteghino di Zocca, dopo che nella notte l'auto su cui viaggiava era statadalla piena delZena. In salvo il fratello che era con lui. Sono in corso le operazioni di recupero. Lo rendono noto i vigili del fuoco L'articoloda un. Ildiproviene da Firenze Post.