Alan Friedman furia a Ballando: Rai lo voleva fuori e lettera di richiamo

Un episodio decisamente controverso ha acceso gli animi dietro le quinte di Ballando con le Stelle 2024. Poco prima dell'inizio della quarta puntata, Alan Friedman ha litigato con una donna e Rai è intervenuta. L'episodio ha fatto scalpore non solo per il suo impatto all'interno del programma, ma anche per le conseguenze che avrebbe potuto avere per il concorrente. Stando alle rivelazioni di Davide Maggio fatte durante una diretta su Instagram, Alan Friedman avrebbe avuto un violento confronto con una donna dello staff dello show. L'identità della persona coinvolta rimane tuttora sconosciuta, ma la vicenda sembra essere stata così grave da spingere la Rai a intervenire con una lettera di richiamo nei confronti del concorrente. Il blogger ha sottolineato che quanto accaduto è stato particolarmente serio: "Per quanto mi è stato riferito, è stata una cosa bella forte".

