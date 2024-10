Movieplayer.it - Al Pacino rischiò di essere rapito da una fan: "Ero pronto a saltare dall'auto in movimento"

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) La star de Il padrino ha raccontato un'inquietante esperienza vissuta agli inizi della carriera. Nella suabiografia Sonny Boy, Alha raccontato un episodio particolarmente spaventoso che gli capitò nel primo periodo della sua carriera. Una fan dell'attore decise di rapirlo e riuscì a farlo salire sulla propria. Dopo una serata di bevute con Richard Hackman, fratello di Gene Hackman, poco dopo aver girato Il padrino,si ritrovò in strada, ubriaco, impossibilitato a riconoscere la via di casa. A quel punto, una sconosciuta gli si avvicinò e si offrì di prestargli aiuto. Un passaggio indesiderato "Una donna mi disse 'Oh, ti porto a casa io'. E senza pensarci due volte sono