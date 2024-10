WNBA 2024, le Minnesota Lynx forzano gara-5 contro le New York Liberty. Bene Zandalasini (Di sabato 19 ottobre 2024) Le WNBA Finals termineranno con gara-5 nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 in Italia. Lo ha determinato l’esito di gara-4 tra Minnesota Lynx e New York Liberty, con le prime che, di fronte al pubblico amico, grazie a due liberi di Bridget Carleton riescono a forzare l’appuntamento decisivo. 82-80 il punteggio finale a favore delle Lynx, che mandano tutto il quintetto base in doppia cifra con Kayla McBride a quota 19 punti; per le Liberty non basta una sontuosa Jonquel Jones da 21 punti, come neppure la doppia doppia da 11 punti e altrettanti rimbalzi di Breanna Stewart. Rispetto a gara-3, andata in maniera decisamente altalenante, qui si comincia con un equilibrio decisamente maggiore, che non si sblocca praticamente lungo tutto il primo quarto (che finisce, del resto, 23-23 nonostante 11 punti di McBride pochi non siano). Oasport.it - WNBA 2024, le Minnesota Lynx forzano gara-5 contro le New York Liberty. Bene Zandalasini Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) LeFinals termineranno con-5 nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 in Italia. Lo ha determinato l’esito di-4 trae New, con le prime che, di fronte al pubblico amico, grazie a due liberi di Bridget Carleton riescono a forzare l’appuntamento decisivo. 82-80 il punteggio finale a favore delle, che mandano tutto il quintetto base in doppia cifra con Kayla McBride a quota 19 punti; per lenon basta una sontuosa Jonquel Jones da 21 punti, come neppure la doppia doppia da 11 punti e altrettanti rimbalzi di Breanna Stewart. Rispetto a-3, andata in maniera decisamente altalenante, qui si comincia con un equilibrio decisamente maggiore, che non si sblocca praticamente lungo tutto il primo quarto (che finisce, del resto, 23-23 nonostante 11 punti di McBride pochi non siano).

WNBA 2024 : alle New York Liberty anche gara-2 contro le Minnesota Lynx - Ed è ancora lei, insieme a Thornton, a innescare il +10 (31-21) dopo 10?. Qui, però, Minnesota si ferma, non segna più, torna a colpire Laney-Hamilton, che già si era distinta per larghi tratti nella seconda metà di gara, e con lei Fiebich e Stewart assestano colpi decisivi. 80-66 il punteggio a favore delle newyorkesi sulle Minnesota Lynx, in una gara sostanzialmente sempre condotta anche se a ... (Oasport.it)

WNBA : Minnesota Lynx avanti nella serie finale - gara-1 vinta all’overtime sulle New York Liberty - Lo fanno per 93-95 all’overtime contro le New York Liberty al termine di una sfida davvero combattuta, nella quale emergono Courtney Williams, Kayla McBride e Napheesa Collier con 23, 22 e 21 punti rispettivamente. Per Cecilia Zandalasini serata non facile, anche perché va dentro nel periodo più difficile per le Lynx. (Oasport.it)