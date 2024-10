Ilfoglio.it - Vera Lutter che trasformò un monolocale in macchina fotografica. “Spectacular” a Bologna

(Di sabato 19 ottobre 2024)è un’artista tedesca, nata a Kaiserslautern nel 1960, che vive da trent’anni a New York. È diventata famosa per le sue immagini monumentali in bianco e nero, realizzate attraverso camere oscure di grandi dimensioni. L’intuizione le venne nel 1994, appena finiti gli studi alla School of Visual Arts della Grande Mela:il suoal ventisettesimo piano di un edificio di Manhattan in una. Aveva oscurato completamente la stanza, lasciando aperto soltanto un piccolo foro nella finestra. Sulla parete opposta, accostati, aveva appeso due fogli di carta178x104 cm. Dopo qualche ora di esposizione, sviluppata la carta, ottenne un’immagine in negativo della vista mozzafiato. Negativa perché, facendo a meno del passaggio dalla pellicola, le luci oscurano la carta e le ombre restano bianche.