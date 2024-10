Tvpertutti.it - Un posto al sole, spoiler: Damiano coinvolto in un conflitto a fuoco

(Di sabato 19 ottobre 2024)Renda sarà tra i protagonisti assoluti dei prossimi episodi di Unal, come si evince daglidella soap opera di Rai 3. Il poliziotto, infatti, sarà impegnato in prima linea in una rischiosa operazione volta a catturare Angelo Torrente. Ricordiamo che, negli ultimi tempi, ha chiesto a Lucia Cimmino e ad Eugenio Nicotera di poter avere un ruolo di primo piano per contribuire all'arresto del criminale. I due magistrati, dopo essersi confrontati, hanno deciso di assecondare la sua richiesta e lo hanno messo a capo dell'operazione., così, si è messo subito alla ricerca del boss per cercare di rintracciare il suo covo e, grazie ad una soffiata, ha scoperto che Torrente è socio occulto di un ristorante.